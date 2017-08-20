Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калитвинцев: "Динамо" не удовлетворено ничьей с "Уфой" в матче чемпионата России

Спорт
20 августа, 20:00 UTC+3 ХИМКИ область/ 20, августа. /ТАСС

В воскресенье в матче седьмого тура "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" не доволен ничейным результатом в матче чемпионата России с "Уфой". Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

В воскресенье в матче седьмого тура "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

Смотрите также

Семак: "Уфа" имела моменты после пропущенного гола и могла победить "Динамо"

"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России

"Не обижая "Уфу", скажу, что результатом мы не удовлетворены", - сказал Калитвинцев.

"Мы готовились и знали нашего соперника, выстроили план, он работал, хотя не на сто процентов, но ребята выполняли то, о чем договаривались, - продолжил тренер. - Нехорошо пропускать мяч "в раздевалку", поэтому, считай, мы дали фору. Во втором тайме рисковали, хотя у "Уфы" были моменты, но нам некуда было деваться. За самоотдачу и усилия, которые ребята показали на поле, я их поблагодарю".

В добавленное к матчу время в штрафной "Уфы" произошло столкновение, в результате которого на газоне оказался футболист "Динамо". "Сказали, что нарушение вроде бы было. Хотя сам я не смотрел эпизод", - отметил Калитвинцев.

После семи туров чемпионата России "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Уфа" располагается на седьмом месте с 10 очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
3
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
4
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
5
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
6
Глоток детства: в прокат вышел "Телохранитель киллера"
7
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
Темы дня
Новости партнеров
Реклама