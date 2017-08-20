Калитвинцев: "Динамо" не удовлетворено ничьей с "Уфой" в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" не доволен ничейным результатом в матче чемпионата России с "Уфой". Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

В воскресенье в матче седьмого тура "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

"Не обижая "Уфу", скажу, что результатом мы не удовлетворены", - сказал Калитвинцев.

"Мы готовились и знали нашего соперника, выстроили план, он работал, хотя не на сто процентов, но ребята выполняли то, о чем договаривались, - продолжил тренер. - Нехорошо пропускать мяч "в раздевалку", поэтому, считай, мы дали фору. Во втором тайме рисковали, хотя у "Уфы" были моменты, но нам некуда было деваться. За самоотдачу и усилия, которые ребята показали на поле, я их поблагодарю".

В добавленное к матчу время в штрафной "Уфы" произошло столкновение, в результате которого на газоне оказался футболист "Динамо". "Сказали, что нарушение вроде бы было. Хотя сам я не смотрел эпизод", - отметил Калитвинцев.

После семи туров чемпионата России "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Уфа" располагается на седьмом месте с 10 очками.