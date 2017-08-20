"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 20 августа. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев гол забил Александр Зотов (87-я минута), у гостей отличился Ондржей Ванек (45).

"Динамо" с восемью очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Уфа" с 10 очками занимает седьмое место.

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с "Краснодаром" 27 августа, "Уфа" проведет гостевой матч против махачкалинского "Анжи" 25 августа.