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РФС снял с "Динамо" запрет на регистрацию новых игроков, заменив его залогом

Спорт
18 августа, 16:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В октябре РФС обязал бело-голубых выплатить компенсацию французскому полузащитнику Янну М'Вила, предусмотренную мировым соглашением

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Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российский футбольный союз (РФС) удовлетворил ходатайство московского "Динамо" и снял с клуба запрет на регистрацию новых игроков, заменив его другой обеспечительной мерой - залогом. Об этом ТАСС сообщил руководитель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

В октябре РФС обязал бело-голубых выплатить компенсацию французскому полузащитнику Янну М'Вила, предусмотренную мировым соглашением.

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"Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание палаты по разрешению споров РФС. На нем рассматривалось ходатайство ФК "Динамо" (Москва) о замене одной обеспечительной меры на другую. Мы удовлетворили это ходатайство, - сообщил Березов. - Запрет на регистрацию новых игроков палата заменила на иную меру - внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения".

"Здесь имеет место аналогия с гражданским процессуальным кодексом, - пояснил собеседник ТАСС. - По окончании разбирательства по данному делу указанная сумма будет перечислена футболисту, либо возвращена клубу. Гарантом этого выступает РФС. Наш юрисдикционный орган считает это справедливым, так как футбольная составляющая в нашем случае страдать не должна".

"Динамо" из-за запрета не могло заявить защитника Ибрагима Цаллагова, ранее летом взятого в аренду у петербургского "Зенита".

Французский полузащитник М'Вила летом 2015 года достиг договоренности о переходе в "Динамо", однако из-за смены руководства клуба трансфер футболиста так и не оформили. Поэтому после полугода тренировок в "Динамо" М'Вила отправился в аренду в "Сандерленд". Сейчас полузащитник выступает за казанский "Рубин".

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