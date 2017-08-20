Семак: "Уфа" имела моменты после пропущенного гола и могла победить "Динамо"

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ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" мог победить в матче с "Динамо", реализуй он свои моменты в концовке игры. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер уфимцев Сергей Семак.
В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России "Уфа" на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1.
"Тяжелая игра, как и все остальные матчи. Обидно пропускать в конце, мы старались, были моменты, но не дотерпели. Даже после пропущенного мяча были моменты, могли победить, это плюс для команды, ребята молодцы, что не опустили руки", - сказал Семак.
На 46-й минуте травму получил полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек, который был заменен. "Пока не знаем [о степени травмы], завтра будет обследование, тогда все узнаем. Жалко, потому что он вернулся на свой уровень, хорошо играет", - рассказал тренер.
После семи туров чемпионата России "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Уфа" располагается на седьмом месте с 10 очками.