"Барселона" победила "Бетис" в матче первого тура чемпионата Испании

ТАСС, 20 августа. "Барселона" победила "Бетис" со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

На 36-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Бетиса" Алин Тошка. Удвоил преимущество каталонцев Серхи Роберто (39).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. Хозяева провели встречу в специальных игровых футболках, на которых вместо фамилий было нанесено "Барселона".

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять человек, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

В следующем туре "Барселона" сыграет в гостях с "Алавесом" 26 августа, днем ранее "Бетис" проведет домашний матч против "Сельты".