Российская теннисистка Фролова проиграла во втором круге Универсиады

ТАСС, 21 августа. Россиянка Анастасия Фролова уступила американке Джаде Харт во втором круге теннисного турнира в женском одиночном разряде на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу американской спортсменки.

Таким образом, Фролова завершила выступление в одиночном разряде на Универсиаде.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко