Российская теннисистка Фролова проиграла во втором круге Универсиады

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ТАСС, 21 августа. Россиянка Анастасия Фролова уступила американке Джаде Харт во втором круге теннисного турнира в женском одиночном разряде на Универсиаде в Тайбэе.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу американской спортсменки.
Таким образом, Фролова завершила выступление в одиночном разряде на Универсиаде.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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