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Российская теннисистка Фролова проиграла во втором круге Универсиады

Спорт
21 августа, 11:33 UTC+3 ТАСС

Спортсменка уступила американке Джаде Харт в трех сетах

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ТАСС, 21 августа. Россиянка Анастасия Фролова уступила американке Джаде Харт во втором круге теннисного турнира в женском одиночном разряде на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу американской спортсменки.

Таким образом, Фролова завершила выступление в одиночном разряде на Универсиаде.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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