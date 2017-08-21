Голубев: газон на "Ростов-Арене" придет в хорошее состояние до конца сентября

Южноуральские археологи ведут исследования на границе Европы и АзииНовости партнеров 21 августа, 13:47
Продление Транссибирской магистрали до Вены будет стоить €6,5 млрдЭкономика и бизнес 21 августа, 13:33
Аварии кораблей ВМС США в результате столкновений. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 13:26
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождениеОбщество 21 августа, 13:26
Россияне стали меньше искать спиннеры на AliExpressЭкономика и бизнес 21 августа, 13:24
Hyundai Merchant планирует запустить сервис по Севморпути в 2020 годуТранспорт 21 августа, 13:22
Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему Жириновского чаще всех зовут на телевидениеПолитика 21 августа, 13:16
Участники дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище приговорены к условным срокамНовости Урала 21 августа, 13:07
"Искусство Лего" будет работать в Москве до 27 августаОбщество 21 августа, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Газон на "Ростов- Арене", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, придет в хорошее состояние до конца сентября. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Газон засеян ровно месяц назад, им занимается английская компания. Это целый процесс, и если иметь в виду, что посев будет проводиться неоднократно разными видами трав, примерно до конца сентября газон будет совершенно по-другому выглядеть. Так меня информировали специалисты, которые рассказывали мне о технологии", - сказал Голубев.
"Арена - это один из элементов подготовки к чемпионату. В Ростовской области строится несколько крупных объектов - сама арена, аэропорт и мощная дорожно-транспортная инфраструктура со всеми сопутствующими элементами. Готовность "Ростов-Арены" - 85-86%, аэропорта Платов - примерно 95%", - добавил губернатор.
Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Город примет четыре матча группового этапа и одну встречу 1/8 финала.