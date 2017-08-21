Голубев: газон на "Ростов-Арене" придет в хорошее состояние до конца сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Газон на "Ростов- Арене", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, придет в хорошее состояние до конца сентября. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Газон засеян ровно месяц назад, им занимается английская компания. Это целый процесс, и если иметь в виду, что посев будет проводиться неоднократно разными видами трав, примерно до конца сентября газон будет совершенно по-другому выглядеть. Так меня информировали специалисты, которые рассказывали мне о технологии", - сказал Голубев.

"Арена - это один из элементов подготовки к чемпионату. В Ростовской области строится несколько крупных объектов - сама арена, аэропорт и мощная дорожно-транспортная инфраструктура со всеми сопутствующими элементами. Готовность "Ростов-Арены" - 85-86%, аэропорта Платов - примерно 95%", - добавил губернатор.

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Город примет четыре матча группового этапа и одну встречу 1/8 финала.