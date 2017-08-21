Российские ватерполисты вышли в 1/8 финала Универсиады с первого места в группе

ТАСС, 21 августа. Сборная России по водному поло со счетом 8:6 одержала победу над командой Японии в заключительном матче группы D на Универсиаде в Тайбэе.

В составе российской сборной хет-трик оформил Даниил Меркулов, дубль на счету Николая Лазарева. Также мячами отметились Никита Деревянкин, Дмитрий Холод и Андрей Балакирев.

Сборная России заняла первое место в группе D, набрав 5 очков в трех матчах. Японцы заняли второе место с четырьмя очками. Россияне с первого места вышли в 1/8 финала соревнований.

В 1/8 финала сборная России сыграет с командой Аргентины, которая занял четвертое место в группе B, проиграв все три матча. Встреча состоится 23 августа. Японцы в первом раунде плей-офф сыграют в тот же день с австралийцами.

Финальный матч в мужском турнире по водному поло пройдет 30 августа. Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.