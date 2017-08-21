Российские ватерполисты вышли в 1/8 финала Универсиады с первого места в группе

На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминалНовости партнеров 21 августа, 15:16
Компания Essar Oil Limited. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 15:12
Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозкахЭкономика и бизнес 21 августа, 15:07
"Швабе" завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетикеНовости партнеров 21 августа, 15:05
СМИ: часы Биг-Бена в последний раз пробили полдень перед реставрациейОбщество 21 августа, 14:56
Анатолий Антонов назначен послом России в СШАПолитика 21 августа, 14:55
Вратарь "Крыльев Советов" Лория перешел в "Анжи" на правах арендыСпорт 21 августа, 14:48
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублейОбщество 21 августа, 14:47
"Швабе" презентует на форуме "Армия-2017" более 100 разработок для военного оборудованияАрмия и ОПК 21 августа, 14:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Сборная России по водному поло со счетом 8:6 одержала победу над командой Японии в заключительном матче группы D на Универсиаде в Тайбэе.
В составе российской сборной хет-трик оформил Даниил Меркулов, дубль на счету Николая Лазарева. Также мячами отметились Никита Деревянкин, Дмитрий Холод и Андрей Балакирев.
Сборная России заняла первое место в группе D, набрав 5 очков в трех матчах. Японцы заняли второе место с четырьмя очками. Россияне с первого места вышли в 1/8 финала соревнований.
В 1/8 финала сборная России сыграет с командой Аргентины, которая занял четвертое место в группе B, проиграв все три матча. Встреча состоится 23 августа. Японцы в первом раунде плей-офф сыграют в тот же день с австралийцами.
Финальный матч в мужском турнире по водному поло пройдет 30 августа. Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.