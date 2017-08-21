Чемпион мира по боксу Джошуа готов провести поединок с бойцом ММА

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ТАСС, 21 августа. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладатель титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британец Энтони Джошуа готов провести поединок с бойцом, специализирующимся на смешанных единоборствах (ММА). Слова Джошуа приводит Би-би-си.
"Мне нравится драться, я бы поучаствовал в таком бое, - сказал 27-летний Джошуа. - Единственное условие - чтобы бой проходил без болевых и удушающих приемов. Я не могу победить кого-то таким образом, у меня не было времени, чтобы выучить эту технику боя, но зато они [соперники] могли бы делать все остальное - бить ногами, локтями, укусить. Это было бы интересно".
29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг. Джошуа не знает поражений - 19 побед (все - нокаутом).
Боксеры редко проводят поединки с бойцами ММА из-за отсутствия зрительского интереса и разницы в техниках ведения поединка. Одним из самых известных боев между профессиональными боксерами и бойцами единоборств прошел в 1976 году в Токио между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям американцем Мохаммедом Али и японским рестлером Антонио Иноки и завершился вничью. 26 августа текущего года в Лас-Вегасе пройдет еще один поединок между боксером и бойцом смешанных единоборств - бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер проведет бой по правилам бокса с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором.