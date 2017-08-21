Определен состав женской сборной России на командный турнир на чемпионате мира по дзюдо

Спортсменка из Косово Нора Гджакова и Дарья Межецкая (слева направо) © Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России определился со спортсменками, которые выступят в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В женском командном турнире Россию будут представлять Анна Гущина, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Валентина Мальцева и Наталья Соколова.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.