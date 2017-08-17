Глава Федерации дзюдо Венгрии рассчитывает, что Путин откроет ЧМ по дзюдо в Будапеште

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ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште 28 августа. Об этом сообщил в четверг в эфире частного телеканала ATV президент Венгерской федерации дзюдо Ласло Тот.
По его словам, приглашение российскому лидеру направлено по линии Международной федерации дзюдо, поскольку Путин является ее почетным президентом. "Владимир Путин получил приглашение посетить чемпионат в Будапеште от президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, - отметил Тот. - Рассчитываем, что президент России примет участие в открытии мероприятия 28 августа".
Пресс-служба Кремля не сообщала о том, что готовится визит президента РФ в Венгрию.
Глава Венгерской федерации дзюдо подчеркнул, что Путин хорошо разбирается в этом виде спорта. Российский лидер не только посещал подобные соревнования в качестве зрителя, но и сам не раз выходил на татами.
Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.