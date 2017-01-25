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Путин пообещал провести в МГУ мастер-класс по единоборствам вместе с дзюдоистами из Японии

Общество
25 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Президент РФ также признался, что рад тому, что в МГУ и в других высших учебных заведениях проводятся турниры по восточным единоборствам
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал повести мастер-класс на занятиях единоборствами в МГУ вместе с японскими мастерами боевых искусств.

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Глава государства 25 января пообщался со студентами МГУ, поздравив их с Днем студенчества. Молодые люди в ответ преподнесли Путину как мастеру спорта по дзюдо подарок - черный пояс. Они рассказали о работающем в университете Центре восточных единоборств и пригласили президента провести мастер-класс. "Если удастся, я со своими друзьями, действительно, как-нибудь заеду, в том числе с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта", - пообещал глава государства.

Он признался, что поддерживает "хорошие, очень добрые отношения с японскими дзюдоистами", и для примера привел выдающегося мастера японского дзюдо Ясухиро Ямасита. "Мы договорились о том, что на Дальнем Востоке будет проводиться приуроченный к экономическому форуму турнир по дзюдо", - напомнил он.

Путин признался, что рад, что в МГУ и в других вузах проводятся турниры по восточным единоборствам.

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