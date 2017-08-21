Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Балахничев считает, что рассмотрение его апелляции в CAS было несправедливым

Спорт
21 августа, 19:15 дата обновления: 21 августа, 19:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила бывшего главу ВФЛА от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валентин Балахничев

Валентин Балахничев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев считает, что рассмотрение его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне было несправедливым. Об этом он сообщил ТАСС.

CAS в понедельник объявил об отклонении апелляций Балахничева, бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего маркетингового консультанта Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака на пожизненное отстранение, наложенное комиссией IAAF по этике в 2016 году.

Смотрите также

IAAF поддерживает решение CAS оставить в силе отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

"Я ожидал, что справедливого рассмотрения моего вопроса не будет, так оно и получилось", - сказал Балахничев.

"Когда я совместно с юристом Артемом Пацевым защищал свои интересы, то привел много доводов, которые, на наш взгляд, не были приняты во внимание. К сожалению, ни комиссия по этике, ни CAS не выслушали нашу позицию. Ни на один из вопросов, которые мы подымали, реакции не последовало", - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что глава комитета IAAF по этике Майкл Белофф является одним из арбитров CAS. "Естественно, его коллеги не могут принять решение против него. Странный суд, да? Полный идиотизм", - сказал Балахничев.

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
6
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублей
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама