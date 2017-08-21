Балахничев считает, что рассмотрение его апелляции в CAS было несправедливым

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев считает, что рассмотрение его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне было несправедливым. Об этом он сообщил ТАСС.

CAS в понедельник объявил об отклонении апелляций Балахничева, бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего маркетингового консультанта Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака на пожизненное отстранение, наложенное комиссией IAAF по этике в 2016 году.

"Я ожидал, что справедливого рассмотрения моего вопроса не будет, так оно и получилось", - сказал Балахничев.

"Когда я совместно с юристом Артемом Пацевым защищал свои интересы, то привел много доводов, которые, на наш взгляд, не были приняты во внимание. К сожалению, ни комиссия по этике, ни CAS не выслушали нашу позицию. Ни на один из вопросов, которые мы подымали, реакции не последовало", - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что глава комитета IAAF по этике Майкл Белофф является одним из арбитров CAS. "Естественно, его коллеги не могут принять решение против него. Странный суд, да? Полный идиотизм", - сказал Балахничев.

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.