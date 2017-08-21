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IAAF поддерживает решение CAS оставить в силе отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

Спорт
21 августа, 18:53 UTC+3 ТАСС

Глава IAAF Себастьян Коу отметил, что решение CAS поможет предотвратить нарушения в легкой атлетике в будущем

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Президент IAAF Себастьян Коу

Президент IAAF Себастьян Коу

© Getty Images for IAAF

ТАСС, 21 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева на пожизненное отстранение. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте IAAF.

CAS в понедельник объявил об отклонении апелляций Балахничева, бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего маркетингового консультанта IAAF Папы Массаты Диака на пожизненное отстранение, наложенное комиссией IAAF по этике в 2016 году.

"IAAF приветствует решение CAS относительно апелляций Балахничева, Мельникова и Диака", - говорится в сообщении.

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Глава IAAF Себастьян Коу отметил, что решение CAS поможет предотвратить нарушения в легкой атлетике в будущем. "Я хотел бы поблагодарить CAS за их работу по оценке решения нашей комиссии, - сказал Коу. - Решение CAS дает четкий сигнал о том, что любой, кто пытается развратить наш вид спорта, предстанет перед судом".

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.

Бывший глава ВФЛА не признает свою вину и не считает приведенные комиссией доказательства существенными. Он считает решение комиссии политически ангажированным. Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 года. В 2015 году из-за многочисленных допинг-скандалов, связанных с российскими спортсменами, он покинул свой пост.

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