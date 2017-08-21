IAAF поддерживает решение CAS оставить в силе отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

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ТАСС, 21 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева на пожизненное отстранение. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте IAAF.
CAS в понедельник объявил об отклонении апелляций Балахничева, бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего маркетингового консультанта IAAF Папы Массаты Диака на пожизненное отстранение, наложенное комиссией IAAF по этике в 2016 году.
"IAAF приветствует решение CAS относительно апелляций Балахничева, Мельникова и Диака", - говорится в сообщении.
Глава IAAF Себастьян Коу отметил, что решение CAS поможет предотвратить нарушения в легкой атлетике в будущем. "Я хотел бы поблагодарить CAS за их работу по оценке решения нашей комиссии, - сказал Коу. - Решение CAS дает четкий сигнал о том, что любой, кто пытается развратить наш вид спорта, предстанет перед судом".
В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.
Бывший глава ВФЛА не признает свою вину и не считает приведенные комиссией доказательства существенными. Он считает решение комиссии политически ангажированным. Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 года. В 2015 году из-за многочисленных допинг-скандалов, связанных с российскими спортсменами, он покинул свой пост.