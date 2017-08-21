CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

ТАСС, 21 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе пожизненное отстранение бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

CAS рассмотрел апелляции Балахничева и Мельникова в ноябре прошлого года.

"CAS отклонил апелляции Балахничева, Мельникова и Папы Массаты Диака (бывший маркетинговый консультант Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) - прим. ТАСС) на решение комиссии по этике IAAF, - говорится в сообщении. - Санкции IAAF были подтверждены судом, апелляции отклонены. Суд постановил, что доказательств невиновности указанных лиц недостаточно".

В январе 2016 года комиссия по этике IAAF пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.

Бывший глава ВФЛА не признает свою вину и не считает приведенные комиссией доказательства существенными. Он считает решение комиссии политически ангажированным. Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 года. В 2015 году из-за многочисленных допинг-скандалов, связанных с российскими спортсменами, он покинул свой пост.