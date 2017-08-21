Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

Спорт
21 августа, 18:03 дата обновления: 21 августа, 18:13 UTC+3 ТАСС

Спортивный арбитражный суд постановил, что доказательств его невиновности недостаточно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валентин Балахничев

Валентин Балахничев

© Юрий Машков/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе пожизненное отстранение бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

CAS рассмотрел апелляции Балахничева и Мельникова в ноябре прошлого года.

"CAS отклонил апелляции Балахничева, Мельникова и Папы Массаты Диака (бывший маркетинговый консультант Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) - прим. ТАСС) на решение комиссии по этике IAAF, - говорится в сообщении. - Санкции IAAF были подтверждены судом, апелляции отклонены. Суд постановил, что доказательств невиновности  указанных лиц недостаточно".

Смотрите также

МОК рассмотрит жалобу Балахничева на Паунда

Балахничев: не писал в IAAF признаний в сговоре с руководством организации

В январе 2016 года комиссия по этике IAAF пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.

Бывший глава ВФЛА не признает свою вину и не считает приведенные комиссией доказательства существенными. Он считает решение комиссии политически ангажированным. Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 года. В 2015 году из-за многочисленных допинг-скандалов, связанных с российскими спортсменами, он покинул свой пост.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
2
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
3
Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 10 тыс. кв. м
4
СМИ: задержан устроитель теракта в Барселоне
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
7
Выдача виз США для граждан России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама