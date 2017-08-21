Футболист "Барселоны" Динь помогал пострадавшим во время теракта на улице Рамбла

ТАСС, 21 августа. Защитник футбольного клуба "Барселона" Люка Динь оказывал первую помощь пострадавшим во время теракта на улице Рамбла. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист, который живет в центре Барселоны, был дома, когда произошел теракт. Увидев, что произошло, он взял полотенца, бутылки с водой и спустился вниз помогать пострадавшим.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.