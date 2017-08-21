Футболист "Барселоны" Динь помогал пострадавшим во время теракта на улице Рамбла

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ТАСС, 21 августа. Защитник футбольного клуба "Барселона" Люка Динь оказывал первую помощь пострадавшим во время теракта на улице Рамбла. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Футболист, который живет в центре Барселоны, был дома, когда произошел теракт. Увидев, что произошло, он взял полотенца, бутылки с водой и спустился вниз помогать пострадавшим.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.