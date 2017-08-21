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Немецкий борец греко-римского стиля Штеблер стал чемпионом мира в весе до 71 кг

Спорт
21 августа, 21:32 UTC+3 ТАСС

В финале немец победил представителя Казахстана Демеу Жадыраева

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Франк Штеблер (справа)

Франк Штеблер (справа)

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 21 августа. Немец Франк Штеблер завоевал золото чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Штеблер победил представителя Казахстана Демеу Жадыраева со счетом 8:3. Бронзовыми призерами стали Махаммадали Абдулхамид Гераей из Ирана и венгр Балинт Корпаши, победивший в поединке за третье место россиянина Адама Курака со счетом 2:1.

Штеблер стал двукратным чемпионом мира, также он является чемпионом Европы 2012 года в весе до 66 кг.

Чемпионат мира завершится 26 августа.

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