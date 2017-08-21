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"Ахмат" потерпел четвертое поражение подряд в РФПЛ, проиграв "Арсеналу"

Спорт
21 августа, 22:05 UTC+3 ТАСС

В последний раз команда Олега Кононова побеждала 29 июля в домашнем матче с московским "Динамо"

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Болельщики тульского "Арсенала"

Болельщики тульского "Арсенала"

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Тульский "Арсенал" победил грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 в гостевом матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Голы в составе победителей забили Сергей Ткачев (30-я минута) и Лука Джорджевич (76), у хозяев отличился Заур Садаев (75). На 70-й минуте форвард "Ахмата" Лео Жаба не реализовал пенальти.

"Ахмат" потерпел четвертое поражение подряд после трех стартовых побед в новом сезоне. В последний раз команда Олега Кононова побеждала 29 июля в домашнем матче с московским "Динамо" (2:0).

"Арсенал" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков, "Ахмат" с девятью баллами идет восьмым. В следующем туре "Арсенал" 26 августа примет пермский "Амкар", днем позднее "Ахмат" сыграет на выезде с московским ЦСКА.

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