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Есмантович: снижение потолка зарплат в КХЛ создаст проблемы для ЦСКА

Спорт
22 августа, 0:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, августа. /ТАСС

Президент армейцев сказал, что руководство будет искать выход из ситуации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Снижение потолка зарплат игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) создаст проблемы для ЦСКА. Об этом журналистам рассказал президент московского клуба Игорь Есмантович.

Совет директоров КХЛ 24 мая объявил, что лига введет жесткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составляет 900 млн рублей.

"Это создаст определенные сложности для нас, но мы будем думать, как из этой ситуации выходить", - сказал Есмантович.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата КХЛ прошедшего сезона ЦСКА в матче за Кубок открытия. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Была отличная игра, ЦСКА показал себя на той стадии готовности, которая есть. Продолжаем работать, мы не форсируем подготовку. Увидели определенные вещи, произошедшие в этом матче, но никакой паники нет, все только начинается. У нас очень хороший состав, будет время поработать над большинством, меньшинством, тактикой", - добавил президент ЦСКА.

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