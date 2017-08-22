Боксер Пулев договорился о поединке с чемпионом мира Джошуа в Кардиффе 28 октября

СОФИЯ, 22 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Промоутеры чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа и обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF) болгарина Кубрата Пулева достигли договоренности о подписании контракта на проведение поединка, который пройдет в столице Уэльса Кардиффе 28 октября. Как сообщает агентство БГНЕС, также не исключена возможность проведения этой встречи в американском Лас-Вегасе.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), с тех пор британец не выходил на ринг. После решения Кличко о завершении карьеры право на проведение поединка с британцем, который не знает поражений поражений на ринге, где он одержал 19 побед (все - нокаутом), получил Пулев.

Болгарский боксер на профессиональном ринге одержал 25 побед (13 нокаутом) и потерпел одно поражение, от Кличко.