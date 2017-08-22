Россиянин Абдулжалилов завоевал бронзу Универсиады в дзюдо

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ТАСС, 22 августа. Российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 66 кг.
В схватке за бронзу он победил представителя Казахстана Гумара Кыргызбаева.
Эта медаль стала 20-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов три золотые, шесть серебряных и 11 бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко