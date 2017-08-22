Российские арбитры Карасев и Безбородов обслужат матчи квалификации Лиги Европы

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ТАСС, 22 августа. Российские судьи Сергей Карасев и Владислав Безбородов будут работать на матчах раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Бригада Карасева, ассистентами которого назначены Антон Аверьянов и Тихон Калугин, обслужит матч между хорватским "Хайдуком" и английским "Эвертоном". Резервный арбитр встречи - Сергей Лапочкин.
Безбородов будет работать на матче австрийской "Аустрии" и хорватского "Осиека". Его ассистентами будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр - Игорь Федотов.
Оба матча состоятся в четверг. "Эвертон" в первой встрече победил "Хайдук" со счетом 2:0. "Аустрия" в первом матче обыграла "Осиек" - 2:1. Первые матчи двухраундового противостояния были сыграны 17 августа.