"Селтик" проиграл "Астане", но вышел в групповой раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 22 августа. Казахстанская "Астана" на своем поле победила шотландский "Селтик" со счетом 4:3 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу.

В составе "Астаны" отличились Серикжан Мужиков (48-я минута), Патрик Твумаси (50, 69), еще один мяч в свои ворота забил полузащитник "Селтика" Кристоффер Аер (26). У проигравших мячи забили Скотт Синклейр (34), Жюль Нтшан (80) и Ли Гриффитс (90).

В первом матче "Селтик" победил "Астану" со счетом 5:0. По итогам двух матчей "Селтик" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, "Астана" сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Соперники шотландского клуба по групповому этапу Лиги чемпионов определятся по итогам жеребьевки 24 августа, соперники казахстанской команды в Лиге Европы - 25 августа.