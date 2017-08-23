Отбор в команду России по киберспорту на ЧМ завершится в начале сентября

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация компьютерного спорта России 2 и 3 сентября проведет отборочные игры по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), по их результатам будет сформирована команда, которая представит Россию на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
С 8 по 12 ноября 2017 года в южнокорейском Пусане состоится девятый чемпионат мира Esports World Championship, организованный Международной федерацией компьютерного спорта (IeSF). Соревнования пройдут по трем играм: League of Legends, Tekken 7 и Counter-Strike: Global Offensive.
"2 сентября пройдут открытые онлайн-отборочные соревнования (участвовать могут граждане РФ старше 17 лет), зарегистрироваться для участия можно по ссылке: http://resp.su/tournaments/view/1187/players", - говорится в сообщении федерации.
"По результатам игр две лучшие команды попадут в финал, который состоится 3 сентября и где они сразятся с двумя приглашенными командами: Spartak Esports и Team Spirit Academy", - отмечает федерация.
По League of Legends Россию представит команда Elements Pro Gaming, занявшая первое место на Кубке России по киберспорту - 2017. По Tekken 7 - Михаил "Morton" Квартер, финалист ежегодного крупнейшего в СНГ турнира по файтингам - Moscow Fighting Arena 2017.
В прошлом году чемпионат мира проходил в Джакарте (Индонезия) и собрал 400 киберспортсменов из 37 стран мира. Действующими чемпионами являются: Республика Корея по League of Legends, Финляндия по Counter-Strike: Global Offensive и представитель Австрии по Hearthstone.