Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков откроет забег, посвященный дальневосточному леопарду в рамках Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда Георгий Брюсов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

"На Дальнем Востоке чувствуется приближение трех ближайших Олимпийских игр, и ВЭФ ожидает насыщенная спортивная программа: будут гала-матчи по баскетболу, хоккею. Сейчас идет активное формирование команд, которые будут играть между сессиями, - сказал Брюсов. - Также состоится забег, посвященный дальневосточному леопарду - это дань Году экологии, а откроет забег министр спорта Павел Колобков".

Зимние Олимпийские игры 2018 и 2022 годов пройдут, соответственно, в южнокорейском Пхенчхане и Пекине, а летние Игры 2020 года - в Токио.