Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМ

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские дзюдоисты на предстоящем чемпионате мира способны бороться за медали во всех весовых категориях, в трех из них им реально завоевать золотые награды. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.
"Мы можем рассчитывать на медали в каждой категории, а на золото в трех: до 52 [у женщин], 66 и 81 кг [у мужчин]. В целом мы готовы, осталось только ждать", - сказал Гамба.
В составе мужской команды в весовой категории до 81 кг выступят олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев и Алан Хубецов, до 66 кг - двукратный серебряный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев, в женской части соревнований в весе до 52 кг - бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина и Алеся Кузнецова.
Также Гамба сообщил, что новый формат проведения командных соревнований для сборной России неудобен. "Он больше подходит для маленьких стран, у которых нет такого большого количества спортсменов", - отметил он.