Мутко надеется, что уровень хоккея в матче СКА и ЦСКА пойдет на пользу российским игрокам

Мутко: четыре награды в греко-римской борьбе на ЧМ являются хорошим результатомСпорт 23 августа, 17:20
Эксперты: регионам РФ нужны время и свобода принятия решений для проведения реновацииОбщество 23 августа, 17:14
Мутко надеется, что уровень хоккея в матче СКА и ЦСКА пойдет на пользу российским игрокамСпорт 23 августа, 16:53
Екатеринбург презентовал заявку на право проведения ЭКСПО-2025 на выставке в АстанеНовости Урала 23 августа, 16:49
Мэр Нью-Йорка рассмотрит возможность сноса памятника Христофору КолумбуМеждународная панорама 23 августа, 16:48
Мутко: "Краснодар" в самой непростой среди российских клубов ситуации в отборе еврокубковСпорт 23 августа, 16:44
Власти Подмосковья будут тотально контролировать качество медикаментов в 2018 годуОбщество 23 августа, 16:39
Сборная России завоевала девять медалей в четвертый день УниверсиадыСпорт 23 августа, 16:37
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человекаПроисшествия 23 августа, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко надеется, что уровень борьбы, показанный в матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, позволит прогрессировать российским игрокам в лиге. Такое мнение он высказал ТАСС.
Хоккеисты СКА в первом матче сезона-2017/18 в КХЛ выиграли у ЦСКА со счетом 4:2.
"Матч получился очень высокого уровня, интересный хоккей. Чемпионат стартовал, надеюсь, что у тренерского штаба сборной будут возможности посмотреть ребят - все-таки идет олимпийский сезон, - сказал Мутко. - Надеюсь, такая борьба, как была и в первом матче, позволит нашим парням прогрессировать. В целом, любители хоккея дождались чемпионата, так что хочу просто поздравить всех и пожелать удачного сезона".
СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.