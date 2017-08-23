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Мутко надеется, что уровень хоккея в матче СКА и ЦСКА пойдет на пользу российским игрокам

Спорт
23 августа, 16:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Вице-премьер поздравил любителей хоккея с началом чемпионата

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко надеется, что уровень борьбы, показанный в матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, позволит прогрессировать российским игрокам в лиге. Такое мнение он высказал ТАСС.

Хоккеисты СКА в первом матче сезона-2017/18 в КХЛ выиграли у ЦСКА со счетом 4:2.

"Матч получился очень высокого уровня, интересный хоккей. Чемпионат стартовал, надеюсь, что у тренерского штаба сборной будут возможности посмотреть ребят - все-таки идет олимпийский сезон, - сказал Мутко. - Надеюсь, такая борьба, как была и в первом матче, позволит нашим парням прогрессировать. В целом, любители хоккея дождались чемпионата, так что хочу просто поздравить всех и пожелать удачного сезона".

СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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