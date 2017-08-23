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СМИ: Зидан согласился продлить контракт с "Реалом" до 2020 года

Спорт
23 августа, 18:03 UTC+3 ТАСС

Французский специалист возглавляет "Реал" с января 2016 года

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ТАСС, 23 августа. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласился подписать новый контракт до 2020 года с руководством мадридского футбольного клуба. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, 45-летний французский специалист дал свое согласие без предварительных переговоров.

Ранее другая испанская газета As писала о том, что годовая зарплата Зидана увеличится с €4,35 млн до €8 млн. Тренер также будет получать двойные премиальные при достижении определенных результатов. Текущий контракт истекает по окончании сезона-2017/18.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось два раза подряд привести команду к победе в турнире, также "Реал" дважды кряду смог выиграть Суперкубок УЕФА. Кроме того, в прошедшем сезоне мадридцы выиграли национальный чемпионат и клубный чемпионат мира.

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