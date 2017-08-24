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Макгрегор заявил, что готов провести все 12 раундов в бою с Мэйуэзером

Спорт
24 августа, 7:58 UTC+3 ТАСС

Ирландский боец смешанного стиля все же рассчитывает завершить поединок досрочно

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 24 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор готов к тому, что его бой против американского боксера Флойда Мэйуэзера продлится все 12 раундов. Слова ирландца приводит издание Mirror.

Поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг между 40-летним американцем и 29-летним ирландцем пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас- Вегасе. Макгрегор ранее не имел опыта проведения профессиональных боксерских поединков, в смешанных единоборствах максимальная продолжительность боя составляет пять раундов для титульных поединков и три - для рейтинговых.

"Это битва, и я к ней готов, - сказал Макгрегор. - Мы провели много тренировок в 12-раундовом формате, и я чувствую, что хорошо к этому подготовился. Я не говорю о защите Мэйуэзера или его достижениях, это борьба, и я думаю, что смогу завершить ее в первых раундах".

Мэйуэзер в свою очередь рассказал, что знает, что нужно сделать для победы над Макгрегором. "Я лучший в своем деле, Макгрегор - в своем, - сказал Мэйуэзер. - Я прекрасно понимаю, что нужно для победы в таком бое. У меня было 47 различных соперников, они говорили, что уничтожат меня, что у меня слабые руки, но посмотрите - меня никто не смог побить. Макгрегор, конечно же, будет очень стараться, но у меня крепкий подбородок".

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн. Ранее Мэйуэзер объявил, что после боя с Макгрегором завершит карьеру.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

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