Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов

ТАСС, 24 августа. Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.

Глава WBC Маурисио Сулейман представил "денежный пояс" во время последней пресс-конференции спортсменов в четверг. При изготовлении пояса использовались крокодиловая кожа, 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 300 изумрудов.

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.