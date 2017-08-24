Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов

Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантовСпорт 24 августа, 6:54
Пара из России заняла призовое место на чемпионате мира по танго в АргентинеКультура 24 августа, 6:18
В Москве и Подмосковье ожидаются дождь, гроза и до 21 градуса теплаМосква 24 августа, 6:12
Стратегические бомбардировщики ВКС РФ выполнили полеты над Тихим океаном и Японским моремАрмия и ОПК 24 августа, 6:06
ABC: Клинтон в мемуарах назвала Трампа любителем запугивать женщинОбщество 24 августа, 5:38
Гол Роналду позволил мадридскому "Реалу" обыграть "Фиорентину" в товарищеском матчеСпорт 24 августа, 3:59
СМИ: КНДР может вести разработку новой баллистической ракеты для подводных лодокМеждународная панорама 24 августа, 3:40
Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФМеждународная панорама 24 августа, 3:38
В Приморье спустили на воду головной катер проекта 23370 для Тихоокеанского флотаАрмия и ОПК 24 августа, 3:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.
Глава WBC Маурисио Сулейман представил "денежный пояс" во время последней пресс-конференции спортсменов в четверг. При изготовлении пояса использовались крокодиловая кожа, 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 300 изумрудов.
Поединок Макгрегор - Мэйуэзер пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.