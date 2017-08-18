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Боксер Мэйуэзер подтвердил, что не будет продолжать карьеру после боя с Макгрегором

Спорт
18 августа, 16:21 UTC+3 ТАСС

Также американец отметил, что возраст сказывается на его манере ведения боя

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Флойд Мэйуэзер-младший

Флойд Мэйуэзер-младший

© AP Photo/Chris Carlson

ТАСС, 18 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший не будет продолжать карьеру после поединка с бойцом смешанного стиля ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводит газета The Sun.

Поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг между 40-летним американцем и 29-летним ирландцем пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

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"Это мой последний бой, - сказал Мэйуэзер. - Я дал слово своей команде и своим детям, что после поединка с Макгрегором больше не выйду в ринг, я буду придерживаться данного обещания и не нарушу его. У меня появилось много дел, мои дети пойдут в колледж, и это займет много времени, потому что образование имеет большое значение в моей семье".

Также американец отметил, что возраст сказывается на его манере боксировать. "Я уже не тот Флойд Мэйуэзер, каким был десять, пять или пару лет назад, мне уже не 21. Но я считаю, что я по-прежнему представляю опасность в ринге. В большинстве случаев, когда я выхожу против кого-либо, мне помогает опыт, потому что я провел в ринге много лет и соревновался на самом высоком уровне", - подчеркнул боксер.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

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