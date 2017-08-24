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РУСАДА дисквалифицировало российского велосипедиста Медведева на два года

Спорт
24 августа, 10:05 UTC+3 ТАСС

Медведев становился чемпионом Европы и России по веломарафону

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Российский велосипедист Алексей Медведев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 июня 2017 года. О том, какое вещество было найдено в допинг-пробе спортсмена, не сообщается.

Медведев стал чемпионом России в 2016 году по веломарафону, также в 2011 году он выиграл чемпионат Европы в той же дисциплине.

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