РУСАДА дисквалифицировало российского велосипедиста Медведева на два года

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ТАСС, 24 августа. Российский велосипедист Алексей Медведев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 июня 2017 года. О том, какое вещество было найдено в допинг-пробе спортсмена, не сообщается.
Медведев стал чемпионом России в 2016 году по веломарафону, также в 2011 году он выиграл чемпионат Европы в той же дисциплине.