Российские дзюдоисты завоевали серебро Универсиады в командном турнире

ТАСС, 24 августа. Российские дзюдоисты стали серебряными призерами командного турнира на Универсиаде в Тайбэе.

В финале сборная России в составе Абдулы Абдулжалилова, Лечи Эдиева, Аслана Лаппинагова, Станислава Ретинского и Нияза Билалова уступила японской команде со счетом 1:4. Бронзовые награды завоевала команда Бразилии.

Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 52 медали - 12 золотых, 16 серебряных и 24 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко