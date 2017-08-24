Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем году

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БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин может завершить карьеру в 2017 году. Об этом 36-летний игрок казахстанского "Кайрата" сообщил журналистам в рамках открытия Детского международного фестиваля футбола, который открылся в Барнауле.
"Может быть это и случится, у меня контракт заканчивается в конце этого года, чем буду заниматься - не думал. Думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом, что это будет конкретно - не могу сказать", - сказал Аршавин.
Аршавин выступал за санкт-петербургский "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. С 2009 по 2012 год являлся игроком английского "Арсенала". Первую часть сезона-2015/16 провел в краснодарской "Кубани".
Футболист перешел в "Кайрат" в 2016 году. За команду из Алма-Аты Аршавин провел 53 матча в различных турнирах и забил 15 голов. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.