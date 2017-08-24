Аршавин: "Зенит" играет в быстрый и активный футбол при Манчини

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" под руководством итальянского тренера Роберто Манчини показывает быстрый и активный футбол. Такое мнение журналистам высказал бывший капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин.

"Получилось так, что почти все игры ["Зенита"] с начала сезона видел. Все игры нравятся, играют в такой "свежий" футбол, я бы так его охарактеризовал - быстро и активно. Паредес очень нравится, пока такое впечатление", - сказал Аршавин.

В то же время, по словам Аршавина, игру 27-летнего полузащитника Александра Ерохина он пока считает слабой. В нынешнем сезоне Ерохин, перешедший в "Зенит" из "Ростова" в летнее трансферное окно, сыграл в составе клуба из Санкт- Петербурга девять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

"Если честно, сказал бы, что он [Ерохин] сейчас слабое звено "Зенита", но пока, на данный момент. Конечно, он талантливый и перспективный, играет все матчи", - пояснил Аршавин.

Аршавин выступал за санкт-петербургский "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. С 2009 по 2012 год являлся игроком английского "Арсенала". Первую часть сезона-2015/2016 провел в краснодарской "Кубани". Он перешел в "Кайрат" в 2016 году. За команду из Алма-Аты Аршавин провел 53 матча в различных турнирах и забил 15 голов. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.