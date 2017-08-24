Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболом

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не видит в женском футболе спортсменку, которая действительно умела бы играть. Такое мнение он высказал журналистам в рамках открытия Детского международного фестиваля футбола, который открылся в Барнауле.

"Старший [сын] уже перешел тот возраст, когда мог заниматься футболом, младший - не знаю [о желании заняться футболом], потому что с ним не общаюсь, - сказал Аршавин. - Надеюсь, что две дочери точно не пойдут в женский футбол, потому что пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол. Все, что я видел из женского футбола, - это подобие. На мой взгляд, они не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом".

Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.