"Барыс" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ТАСС, 24 августа. Астанинский "Барыс" со счетом 2:0 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обе шайбы в составе "Барыса" забросил нападающий Мартин Сен-Пьер (40-я и 60-я минуты).
В других матчах дня "Сибирь" обыграла рижское "Динамо" - 2:1, а омский "Авангард" в овертайме победил череповецкую "Северсталь" - 1:0.