ЦСКА по буллитам победил "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 августа. Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличился Кирилл Капризов (20-я минута). Решающий буллит на счету Грега Скотта. В составе "Локомотива" буллит, назначенный во втором периоде, реализовал Денис Алексеев (31).

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с московским "Динамо". "Локомотив" примет братиславский "Слован". Обе встречи пройдут 25 августа.