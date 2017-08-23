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ЦСКА по буллитам победил "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
23 августа, 22:12 UTC+3 ТАСС

Московский клуб добился победы в серии буллитов

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 августа. Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличился Кирилл Капризов (20-я минута). Решающий буллит на счету Грега Скотта. В составе "Локомотива" буллит, назначенный во втором периоде, реализовал Денис Алексеев (31).

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с московским "Динамо". "Локомотив" примет братиславский "Слован". Обе встречи пройдут 25 августа.

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