"Трактор" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 23 августа. Челябинский "Трактор" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Пол Щехура (7-я минута) и Артем Пеньковский (57).
В следующем матче "Лада" примет екатеринбургский "Автомобилист". "Трактор" сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом". Обе встречи пройдут 25 августа.