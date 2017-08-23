"Трактор" победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 августа. Челябинский "Трактор" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Пол Щехура (7-я минута) и Артем Пеньковский (57).

В следующем матче "Лада" примет екатеринбургский "Автомобилист". "Трактор" сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом". Обе встречи пройдут 25 августа.