"Автомобилист" победил магнитогорский "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 23 августа. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Металлурга" отличились 36-летний Сергей Мозякин (14-я минута), Мэтт Эллисон (39). За "Автомобилист" шайбы забросили Алексей Михнов (12), Андрей Обидин (45), Анатолий Голышев (46), Илья Крикунов (53), Франсис Паре (58).
В прошедшем сезоне Мозякин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Также он побил ряд рекордов по результативности. В частности, Мозякин стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000-е очко в чемпионатах СССР/России, а также побил рекорд форварда ЦСКА Вениамина Александрова, опередив его по количеству шайб, заброшенных в течение сезона (53).
В следующем матче "Металлург" примет челябинский "Трактор". "Автомобилист" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой". Обе встречи пройдут 25 августа.