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Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-прав

Спорт
23 августа, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Цифры доходов за продажу телевизионных прав все время растут

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и игрок СКА Илья Ковальчук (слева направо)

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и игрок СКА Илья Ковальчук (слева направо)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 заработает более 30 миллионов рублей от прибыли, которую лига получает за реализацию телевизионных прав. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

"Доход от телевизионных прав делится между клубами участниками лиги. Победитель Кубка Гагарина получит более 30 млн рублей в этом году, и эти цифры все время растут", - сказал Чернышенко.

В среду КХЛ подписала контракт с букмекерской конторой "Фонбет". По словам Чернышенко, клубы не получат доход от этого соглашения.

Председатель совета директоров ООО "Ф.О.Н." Максим Кирюхин сообщил, что СКА является фаворитом Кубка Гагарина по котировкам букмекеров.

"У нас был опыт контракта с РФПЛ [Российской футбольной премьер-лигой], и он был неэффективен. Непонятно, кто кого рекламирует. Поэтому мы с КХЛ", - сказал Кирюхин.

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