СКА разгромил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 23 августа. Петербургский СКА обыграл братиславский "Слован" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе СКА отличились Николай Прохоркин (25-я минута), Павел Дацюк (30), Илья Ковальчук (37, 53), Сергей Широков (47), Никита Гусев (58, 60). У "Слована" шайбу забросил Марек Веденски (17).
В следующем матче СКА примет финский "Йокерит". "Слован" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 25 августа.
В другом матче дня "Йокерит" в гостях разгромил минское "Динамо" со счетом 6:1. В составе финского клуба хет-триком отметился 18-летний нападающий Эли Толванен, для которого этот матч стал первым в КХЛ.