Московское "Динамо" победило "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло подольский "Витязь" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" отличились Никита Комаров (7-я минута), Андрей Алексеев (20), Даниил Тарасов (44). Решающий буллит на счету Юсо Хиетанена. За "Витязь" шайбы забросили Алексей Семенов (4), Алексей Копейкин (38), Александр Панков (39).
В следующем матче "Динамо" примет московский ЦСКА, "Витязь" сыграет в гостях с минским "Динамо".