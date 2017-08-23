Московское "Динамо" победило "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло подольский "Витязь" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Никита Комаров (7-я минута), Андрей Алексеев (20), Даниил Тарасов (44). Решающий буллит на счету Юсо Хиетанена. За "Витязь" шайбы забросили Алексей Семенов (4), Алексей Копейкин (38), Александр Панков (39).

В следующем матче "Динамо" примет московский ЦСКА, "Витязь" сыграет в гостях с минским "Динамо".