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Российские волейболисты победили команду Болгарии в стартовом матче чемпионата Европы

Спорт
24 августа, 20:35 UTC+3 ТАСС

Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян

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ТАСС, 24 августа. Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.

Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Самыми результативными игроками в составе российской сборной стали Дмитрий Волков и Максим Михайлов, набравшие по 12 очков.

В следующем матче 26 августа россияне сыграют со словенцами. Болгарские волейболисты в тот же день встретятся с командой Испании.

В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Победитель каждой группы выходит в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие второе и третье места, поборются друг с другом в матчах на вылет за выход в 1/4 финала соревнований.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.

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