Сборная России матчем с болгарами стартует на чемпионате Европы по волейболу

ТАСС, 24 августа. Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд стартует в четверг в Польше. Российская сборная на групповом этапе встретится с соперниками из Болгарии, Словении и Испании.

На чемпионате Европы выступят 16 команд, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы. Российская команда сыграет в группе С, матчи которой пройдут на главной арене турнира - 15-тысячной "Таурон" в Кракове. 24 августа российские волейболисты встретятся со сборной Болгарии, 26 августа - Словении, 28 августа - Испании.

Группу А возглавили чемпионы мира из Польши, которые в четверг проведут матч открытия чемпионата с сербами на футбольном Национальном стадионе в Варшаве. Организаторы рассчитывают, что будет побит рекорд посещаемости волейбольных матчей - в 2014 году здесь же прошел матч открытия чемпионата мира среди мужских команд также между сборными Польши и Сербии, который посетили 61,5 тысячи человек.

Остальные матчи группы А (здесь также сыграют сборные Финляндии и Эстонии) пройдут на "Эрго-Арене", расположенной между городами Гданьск и Сопот. Команды группы В (Италия, Германия, Словакия, Чехия) сыграют в Щецине, группы D (Франция, Бельгия, Нидерланды, Турция) - в Катовице.

По итогам групповой стадии победители групп выйдут в четвертьфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, 30 августа проведут встречи 1/8 финала. Матчи 1/4 финала состоятся 31 августа, эти встречи запланированы в Кракове и Катовице. Полуфиналы 2 сентября и матч за третье место и финал 3 сентября состоятся в Кракове на "Таурон-Арене".

В Польшу приехал сильнейший состав

В составе российской сборной на чемпионате Европы выступят связующие Александр Бутько и Сергей Гранкин, диагональные Максим Жигалов и Максим Михайлов, блокирующие Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, доигровщики Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов, либеро Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Сборная России под руководством Сергея Шляпникова в нынешнем сезоне выступила в Мировой лиге, где сумела выйти в финальный турнир, состоявшийся в начале июля в бразильской Куритибе. Однако российская команда проиграла соперникам из Бразилии и Канады, не пробившись в полуфинал. Победителем Мировой лиги стала команда Франции, которая будет одним из фаворитов и чемпионата Европы, к тому же французам предстоит защищать свой титул. Два года назад сборная Франции завоевала первый трофей в своей истории, в финале в болгарской Софии разгромив соперников из Словении - 3-0.

Главным же претендентом на победу является команда Польши, которая в 2014 году стала на домашних площадках чемпионом мира, однако неудачно выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, заняв пятое место. Поляки не сумели пробиться в финальный турнир Мировой лиги, проиграв пять матчей из девяти, однако на домашнем чемпионате Европы должны выступить удачнее. Должна сказаться и работа нового главного тренера сборной Польши итальянца Фердинандо ди Джорджи, который возглавил ее лишь в мае. Бывший наставник клуба "Закса" ранее работал в том числе и в "Факеле" из Нового Уренгоя.

Путевка на чемпионат мира уже в кармане

Турнир в Польше не является отборочным на предстоящий через год в Италии и Болгарии чемпионат мира, куда от Европы путевки уже получили команды хозяев, а также Польши, Франции, Нидерландов, Словении, России, Сербии, Финляндии и Бельгии.

Первый чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд прошел в 1948 году в Италии и завершился победой чехословацкой команды. Рекордные 12 раз чемпионами Европы становились волейболисты СССР, в 2013 году впервые победила команда России, причем предварительную стадию подопечные Владимира Алекно тогда также проводили в Польше - в Гдыне, тогда как матчи плей-офф прошли уже в Дании.

Трижды сборная России выигрывала серебряные медали, дважды - бронзовые. Два года назад в итальянском Бусто- Арсицио сборная России в 1/4 финала проиграла команде хозяев - 0-3.

Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Азербайджане и Грузии 22 сентября - 1 октября.