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Волейболист Волков: сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕ

Спорт
17 августа, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Турнир стартует 24 августа в Польше

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Российский волейболист Дмитрий Волков

Российский волейболист Дмитрий Волков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сборная России на предстоящем чемпионате Европы способна выиграть у любого соперника по группе. Такое мнение журналистам высказал доигровщик команды Дмитрий Волков.

Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Словении и Испании.

"Пока что еще сложно сказать, в какой форме мы находимся. Но к началу чемпионата будем выглядеть физически уже неплохо, - сказал Волков. - Сейчас уже мы полноценно готовимся к турниру".

По словам Волкова, сборная России способна выиграть у каждого соперника по групповому этапу: "Команды в нашей группе неплохие, но я считаю, что будет все нормально - должны у всех выиграть".

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