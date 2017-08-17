Волейболист Клюка: сборной России на предстоящем ЧЕ надо опасаться только себя

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мужской сборной России на предстоящем чемпионате Европы следует опасаться в первую очередь себя. Такое мнение журналистам высказал доигровщик команды Егор Клюка.
Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе стали команды Болгарии, Словении и Испании.
"Опасаться нам надо в первую очередь себя. Разбираем же мы всех соперников по группе. Сборную Болгарии особенно, но опасаться надо себя", - сказал Клюка.
По словам игрока, необходимо прибавлять во всех элементах игры: "Во всех элементах надо прибавлять, чтобы слабые команды проходить "на одной ноге", а с сильными - бороться".