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Волейболист Клюка: сборной России на предстоящем ЧЕ надо опасаться только себя

Спорт
17 августа, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Турнир стартует 24 августа в Польше

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мужской сборной России на предстоящем чемпионате Европы следует опасаться в первую очередь себя. Такое мнение журналистам высказал доигровщик команды Егор Клюка.

Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе стали команды Болгарии, Словении и Испании.

"Опасаться нам надо в первую очередь себя. Разбираем же мы всех соперников по группе. Сборную Болгарии особенно, но опасаться надо себя", - сказал Клюка.

По словам игрока, необходимо прибавлять во всех элементах игры: "Во всех элементах надо прибавлять, чтобы слабые команды проходить "на одной ноге", а с сильными - бороться".

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