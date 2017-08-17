Капитан сборной России по волейболу Ковалев пропустит чемпионат Европы

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Капитан мужской сборной России по волейболу Дмитрий Ковалев пропустит чемпионат Европы из-за перенесенной операции. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной команды Сергей Шляпников.
"К сожалению, Ковалев не сможет помочь команде из-за перенесенной операции, - сказал Шляпников. - Но поименно состав называть и раскрывать я не хотел бы. Пусть это пока остается в тайне, СМИ читаем не только мы, но и наши соперники", - сказал Шляпников.
Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Испании и Словении.