Капитан сборной России по волейболу Ковалев пропустит чемпионат Европы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Капитан мужской сборной России по волейболу Дмитрий Ковалев пропустит чемпионат Европы из-за перенесенной операции. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной команды Сергей Шляпников.

"К сожалению, Ковалев не сможет помочь команде из-за перенесенной операции, - сказал Шляпников. - Но поименно состав называть и раскрывать я не хотел бы. Пусть это пока остается в тайне, СМИ читаем не только мы, но и наши соперники", - сказал Шляпников.

Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Испании и Словении.