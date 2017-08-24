Вернблум: ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов и сделает все возможное для побед

Передача Маркова помогла "Ак Барсу" обыграть "Куньлунь" в матче КХЛСпорт 24 августа, 22:06
Ракета Falcon 9 с тайваньским спутником зондирования Земли стартовала в КалифорнииКосмос 24 августа, 21:56
Представление соперников "Спартака" в групповой стадии Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 21:50
Алдонин: ЦСКА нуждается в качественном усилении под Лигу чемпионовСпорт 24 августа, 21:35
Шарль Азнавур даст концерты в Петербурге и Москве в апреле 2018 годаКультура 24 августа, 21:22
Каррера: "Спартак" мог попасть и в более сложную группу в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 21:16
Гончаренко: "Манчестер Юнайтед" является фаворитом группы в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 21:10
ЦУП перенес коррекцию орбиты МКС с 25 на 27 августаКосмос 24 августа, 21:09
Газзаев: ЦСКА нужно усиливать атаку для выхода из группы Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов, команда сделает все возможное в каждой игре для положительного результата. Такое мнение клубной пресс-службе высказал полузащитник армейцев Понтус Вернблум
В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".
"Хорошая группа, - сказал Вернблум. - Если учитывать то, как складывалась жеребьевка, не самая тяжелая из всех, что нам могла достаться. Когда ты находишься в четвертой корзине, не стоит слишком уж полагаться на жребий".
"По большому счету мы были готовы сыграть с любыми соперниками и принимаем вызов. Будем стараться в каждой встрече добиться положительного результата. Наш настрой - сделать все возможное для того, чтобы наша команда побеждала", - добавил шведский полузащитник.
В прошлом сезоне ЦСКА закончил групповой этап на четвертом месте, набрав три очка в квартете с "Монако", немецким "Байером" и английским "Тоттенхэмом".