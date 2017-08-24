Вернблум: ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов и сделает все возможное для побед

Игрок ЦСКА Понтус Вернблум в матче Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА (Москва, Россия) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) © Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов, команда сделает все возможное в каждой игре для положительного результата. Такое мнение клубной пресс-службе высказал полузащитник армейцев Понтус Вернблум

В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".

"Хорошая группа, - сказал Вернблум. - Если учитывать то, как складывалась жеребьевка, не самая тяжелая из всех, что нам могла достаться. Когда ты находишься в четвертой корзине, не стоит слишком уж полагаться на жребий".

"По большому счету мы были готовы сыграть с любыми соперниками и принимаем вызов. Будем стараться в каждой встрече добиться положительного результата. Наш настрой - сделать все возможное для того, чтобы наша команда побеждала", - добавил шведский полузащитник.

В прошлом сезоне ЦСКА закончил групповой этап на четвертом месте, набрав три очка в квартете с "Монако", немецким "Байером" и английским "Тоттенхэмом".