Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вернблум: ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов и сделает все возможное для побед

Спорт
24 августа, 20:42 UTC+3 ТАСС

В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в группе А с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок ЦСКА Понтус Вернблум в матче Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА (Москва, Россия) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария)

Игрок ЦСКА Понтус Вернблум в матче Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА (Москва, Россия) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария)

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов, команда сделает все возможное в каждой игре для положительного результата. Такое мнение клубной пресс-службе высказал полузащитник армейцев Понтус Вернблум

В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".

"Хорошая группа, - сказал Вернблум. - Если учитывать то, как складывалась жеребьевка, не самая тяжелая из всех, что нам могла достаться. Когда ты находишься в четвертой корзине, не стоит слишком уж полагаться на жребий".

"По большому счету мы были готовы сыграть с любыми соперниками и принимаем вызов. Будем стараться в каждой встрече добиться положительного результата. Наш настрой - сделать все возможное для того, чтобы наша команда побеждала", - добавил шведский полузащитник.

В прошлом сезоне ЦСКА закончил групповой этап на четвертом месте, набрав три очка в квартете с "Монако", немецким "Байером" и английским "Тоттенхэмом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама