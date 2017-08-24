Манчини надеется, что Дзюба начнет забивать голы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини надеется, что нападающий команды Артем Дзюба начнет забивать голы. Об этом итальянец заявил на пресс-конференции после матча.
Перед стартом чемпионата России сезона-2017/18 главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что ждет от Кокорина и Дзюбы 35 голов в сезоне на двоих. При этом в семи турах чемпионата Кокорин забил шесть голов, а также один мяч в Лиге Европы. Дзюба не отличился еще ни разу в этом сезоне.
"Дзюба сейчас не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в нем таком, которого видел по телевидению еще до того, как возглавил команду, в том, который регулярно забивал. Верю, что он может вернуться", - сказал Манчини.
"Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в количестве его голов с Кокориным заключается во времени, которое они проводят на поле. Дзюба играет меньше - меньше забивает", - отметил тренер.
В четверг "Зенит" во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл голландский "Утрехт" со счетом 2:0 в дополнительное время и вышел в групповой этап турнира. 29-летний Дзюба попал в заявку команды, но на поле так и не вышел. Ранее СМИ сообщали, что нападающий может уйти в аренду в московский "Локомотив".
После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.